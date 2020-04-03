Вывозной рейс "Аэрофлота" из Нью-Йорка в Москву 3 апреля отменили

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Запланированный на 3 апреля вывозной рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Нью-Йорка в Москву отменен. Об этом говорится в распространенном в пятницу на странице в Facebook заявлении генконсульства России в Нью-Йорке.

"Согласно имеющейся информации, решением Росавиации рейс "Аэрофлота" по маршруту Нью-Йорк - Москва, запланированный на 3 апреля, отменен", - указывается в документе.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке остается несколько десятков россиян, которые не смогли вылететь из аэропорта имени Джона Кеннеди в Москву из-за отмены рейсов "Аэрофлота", запланированных на 30 и 31 марта.