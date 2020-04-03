Власти Ленобласти помогут семьям в сложном положении с детьми единовременными выплатами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области приняли решение выплатить семьям с детьми, которые оказались в сложном финансовом положении из-за последствий пандемии коронавируса, единовременные пособия в размере 5 тыс. рублей, сообщил на совещании с главами районов в пятницу губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, выплаты смогут получить те семьи, чей доход на одного члена ниже 70% от среднего дохода по региону. Базовая величина среднего дохода, по данным сайта уполномоченного по правам ребенка, в 2020 году в регионе составляет 31 900 рублей. "Нами принято решение всем семьям Ленинградской области, у которых доход ниже 70% - [то есть] 22 330 рублей [на одного члена семьи], выплатить единоразовую помощь на ребенка в размере 5 тыс. рублей", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что также на выплату смогут претендовать граждане из семей с детьми, которые временно потеряли работу. "Сюда же, в единовременное пособие на ребенка, входят граждане, которым работодатель откажет в выплате по указу президента [о сохранении заработной платы на выходных днях] в связи с невозможностью выплат или иными форс-мажорными обстоятельствами выплаты среднего заработка, либо двух третей среднего заработка, либо оклада", - отметил глава региона

Губернатор также отметил, что для получения выплаты такие граждане должны будут предоставить справку, что работодатель отказался выплачивать деньги. "Или не имеет возможности выплачивать, но мы, опять же, разберемся с каждым", - сказал Дрозденко.

Глава региона также отметил, что власти готовы поддержать людей, которые страдают хроническими заболеваниями, а также пожилых людей, которые входят в зону риска по коронавирусу, а также имеют минимальные пенсии. "[Для них решили] сделать единовременную выплату в размере 2 тыс. рублей при условии, что они будут соблюдать режим самоизоляции - это в обязательном порядке", - сказал губернатор.общество