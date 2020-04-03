Оперативный персонал ядерных установок АЭС будет жить в санаториях станций

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) для обеспечения максимально безопасных условий работы и проживания оперативного персонала атомных электростанций (АЭС) во время пандемии коронавируса расселит работников в санатории и профилакторий станций. Об этом говорится в сообщении "Росэнергоатома".

Эта мера также необходима для обеспечения безопасной и непрерывной работы станций. Соответствующий приказ подписал 2 апреля 2020 года генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров.

"Персонал оперативных смен, который обеспечивает непрерывность производственных процессов и работает на ядерных установках, а также резервные смены, которые смогут в случае необходимости выйти на замену оперативным, будут размещены в санаториях и профилакториях атомных станций", - цитирует пресс-служба Петрова.

Он подчеркнул, что заселение в санатории-профилактории будет проводиться после прохождения обязательного медицинского тестирования и с личного согласия работников. Для них организовано раздельное проживание, питание, досуг, постоянный медицинский контроль. Для доставки на работу и с работы привлечен специальный транспорт, проходящий постоянную дезинфекцию.

"Помощь семьям оперативного персонала по запросу окажут волонтеры из числа членов молодежных организаций АЭС и городских общественных организаций - например, доставят продукты или помогут решить другие бытовые неотложные задачи. Уже сегодня в ряде атомных городов волонтеры оказывают помощь пожилым и маломобильным жителям, а также проводят разъяснительную работу о правилах поведения в условиях распространения вирусной инфекции для всех жителей города. Все волонтеры оснащены средствами индивидуальной защиты", - отмечает "Росэнергоатом".

В общей сложности на 10 атомных станциях России в промышленной эксплуатации находятся 36 энергоблоков. Суммарная установленная мощность всех энергоблоков составляет 30,25 ГВт. Они вырабатывают свыше 19% всего производимого электричества. Организационно все АЭС являются филиалами АО "Концерн "Росэнергоатом".