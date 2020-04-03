{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Собянин выступил против выплат жителям на руки за нерабочие дни

По словам мэра Москвы, это будет неподъемно для бюджетов регионов
Мэр Москвы Сергей Собянин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин против того, чтобы начать раздавать финансовую помощь на руки в условиях нерабочих дней, объявленных из-за коронавируса, так это будет неподъемно для бюджетов регионов.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"Вы знаете, там тоже дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее", - заявил Собянин в интервью Первому каналу.

"Здесь бизнес тоже в этой ситуации должен проявить свою социальную позицию. Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить [сотрудников] по отпускам", - считает он. Мэр отметил, что "речь идет пока о месяце".

"Один месяц. Я думаю, у большинства предприятий хватит ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть людей, которые сегодня не работают. Еще раз повторю: она не такая большая", - сказал Собянин.

Также он добавил, что те виды бизнеса, где больше всего людей прекратили ходить на работу, нуждаются в приоритетной поддержке. "Надо, конечно, сказать и то, что эта часть сконцентрирована в секторах торговли, услуг, гостиничном бизнесе. И, конечно, это те отрасли, которым надо помогать в первую очередь", - отметил мэр.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Петербурга сообщили, что врачи Покровской больницы обеспечены необходимой защитой
По данным городского комитета по здравоохранению, медучреждение не принимает заразившихся коронавирусной инфекцией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС