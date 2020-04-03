В Европоле сообщили о росте числа киберпреступлений в связи с коронавирусом

ГААГА, 3 апреля. /ТАСС/. Коронавирус привел к резкой активизации преступников, действующих в интернете. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе Европейского полицейского агентства (Европол).

Как отмечается в документе, киберпреступники "очень быстро адаптировались и начали использовать пандемию в своих целях, в том числе играя на беспокойстве и страхе людей". С учетом значительно увеличившегося числа потенциальных жертв, сидящих дома и использующих различные онлайн-услуги, они не только все активнее используют старые методы, но и изобретают все новые способы получения выгоды от ситуации, говорится в докладе.

Так, по данным Европола, значительно ухудшилась ситуация в таких сферах, как распространение программ-вымогателей; атаки, приводящие к недоступности веб-сайтов; сексуальная эксплуатация детей; использование темного интернета (сегмент всемирной паутины, куда можно попасть лишь с помощью специального программного обеспечения, где можно сохранять полную анонимность и где осуществляется торговля нелегальными товарами - прим. ТАСС); гибридные угрозы, включающие распространение дезинформации. Конкретные цифры организация не приводит.

"Пандемия пробуждает не только самое лучшее в человечестве, но, к сожалению, и самое худшее, - отметила исполнительный директор Европола Катрин Де Болле. - Киберпреступники пытаются по максимуму воспользоваться ситуацией, когда множество людей работает из дома с использованием устройств с устаревшими системами безопасности".

По ее словам, доклад призван обратить внимание на проблему со стороны частных лиц, компаний, общественных и других организаций. "Также хотела бы привлечь особое внимание к наиболее уязвимой категории жертв преступлений, - подчеркнула Де Болле. - Мы крайне обеспокоены ростом сексуального насилия над детьми и распространением соответствующих материалов в интернете. Европол инвестирует ресурсы, свои знания и опыт для поддержки государств-членов в борьбе с этим преступлением в этой непростой ситуации".