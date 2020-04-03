Зараженных коронавирусом в Москве будут штрафовать за отказ использовать приложение

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Пациентов с легкой формой коронавируса, которые проходят лечение дома, будут штрафовать за отказ использовать специальное приложение. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

"Гражданам, которые находятся на домашнем лечении, мы раздаем специальные мобильные телефоны, в которых установлено приложение, в котором они добровольно согласились регулярно отмечаться о своем состоянии и геолокации. Соответственно, если будет зафиксирован факт, что человек не использовал приложение или в целом отказывается им пользоваться, то на такого гражданина будет наложен административный штраф. Также такие пациенты будут переведены на лечение в медицинское учреждение", - приводятся в сообщении слова начальника главного контрольного управления Москвы Евгения Данчинкова.

Второго апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице будет осуществляться электронный мониторинг местоположения зараженных новой коронавирусной инфекцией и проживающих с ними лиц. Также мэр подписал закон, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в размере до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ был опубликован в четверг на официальном сайте мэра и правительства Москвы и вступил в силу с этого же дня.