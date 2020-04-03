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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс" составил рейтинг российских городов по темпам самоизоляции

Лидером стала Москва, в пятерку также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Санкт-Петербург и Казань

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Москва стала лидером по темпам роста самоизоляции жителей среди российских городов-миллионников, в пятерку также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Санкт-Петербург и Казань. Об этом говорится в пятницу в сообщении компании "Яндекс", запустившей 30 марта индекс самоизоляции.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с 29 марта в целях угрозы распространения коронавируса нового типа ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей, но их не будут применять до установления правил перемещения по городу. Пропускная система в городе пока не введена.

"Яндекс" запустил индекс самоизоляции 30 марта. Для расчета индекса используются обезличенные данные об использовании приложений "Яндекса". Все показатели сводятся к единой шкале, на которой 0 соответствует уровню часа пик в типичный будний день, а 5 - показателям, которые обычно бывают глубокой ночью. "30 марта в России началась нерабочая неделя, поэтому активность людей снизилась во всех городах, но в Москве - особенно сильно. Средний индекс самоизоляции в Москве за неделю с 30 марта повысился почти на 3 балла по сравнению с первой неделей марта, когда город жил обычной жизнью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других российских городах, где ввели аналогичные московским ограничения, уровень самоизоляции тоже вырос, однако не так сильно. "В среднем по городам-миллионникам прирост составил 2,5 балла. В пятерку лидеров вошли также Нижний Новгород (2,8), Краснодар (2,8), Санкт-Петербург (2,7) и Казань (2,7). Максимальное значение индекса самоизоляции равно 5,0 - оно достигается глубокой ночью, когда практически все люди спят дома", - добавляют в пресс-службе. Следом за Казанью идут Ростов-на-Дону, Пермь, Екатеринбург, Самара, Уфа, Челябинск, Воронеж, Новосибирск, Волгоград, Омск и Красноярск. У Красноярска индекс самоизоляции равен 2,1.

"По многим признакам можно сказать, что все больше россиян остаются дома. Например, во всех городах-миллионниках дороги стали сильно свободнее. Самое резкое падение уровня пробок произошло в Москве - в этот четверг он ни разу за день не поднялся до 1 балла и в среднем был почти на 4,5 балла ниже, чем в позапрошлый четверг. На втором месте Воронеж, где зафиксировано снижение уровня пробок на 2,5 балла, на третьем Новосибирск - там разница составила 2,4 балла", - говорится в сообщении.

Также, согласно данным "Яндекса", люди стали гораздо реже строить маршруты общественного транспорта на "Яндекс.Картах". "Здесь опять в лидерах Москва: в первый день нерабочей недели количество маршрутов в Москве сократилось в 3,6 раза по сравнению с позапрошлым понедельником. В Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге построили почти втрое меньше маршрутов, в других городах-миллионниках - более чем вдвое", - поясняют в компании.

О распространении вируса

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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