Врио главы Камчатки в ближайшее время планирует прибыть в регион

ТАСС, 3 апреля. Владимир Солодов, назначенный в пятницу временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края, планирует вылететь в регион ближайшим рейсом, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией в крае. Об этом он сообщил в эфире канала " Россия-24 ".

Президент России Владимир Путин в пятницу назначил врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который до этого занимал пост председателя правительства Республики Саха (Якутия). Назначение состоялась после принятия президентом отставки Владимира Илюхина, возглавлявшего Камчатку с 2011 года.

"Я первым рейсом сейчас буду вылетать в Камчатский край для того, чтобы на месте предметно ознакомиться со складывающейся ситуацией", - сказал врио главы Камчатки.

Солодов, ранее работавший в аппарате полпреда президента в ДФО, отметил, что не понаслышке знаком с особенностями и проблемами региона. Так, он заявил о необходимости обеспечить устойчивый рост экономики Камчатки. По словам Солодова, системообразующие отрасли, например рыбная промышленность, имеют огромный потенциал для роста.

Он также обратил внимание на выгодное географическое положение региона. "С развитием Северного морского пути логистика через порты Камчатского края может иметь стратегическое значение для экономики [региона] и в целом для России", - сказал Солодов.

При этом он отметил, что одной из главных задач для него станет повышение уровня жизни на Камчатке. Он пояснил, что в зоне его внимания будут такие показатели, как доступность питания, качество городской среды и жизни в целом. "Считаю, что мы должны в наших решениях исходить именно из благополучия наших граждан, и в этом смысле важно мнение граждан, учет его. Я буду в своих решениях именно на нем базироваться и из него исходить", - добавил Солодов.