Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой "Умиление" для избавления от пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал в пятницу объезд Москвы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" для избавления от пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Патриарх начал объезд Москвы", - сказал Легойда ТАСС.

Вечером пятницы предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) проведет утреню праздника Похвалы Пресвятой Богородицы в Елоховском соборе перед этим образом. "Святейший Патриарх обращается с призывом к верующим, пребывая в домах, совместно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции с 16.00 по московскому времени в пятницу", - написано на официальном сайте церкви.

29 марта глава РПЦ во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с распространением коронавируса до его особого благословения и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Ранее была создана рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений, в задачи которой вошло, в частности, взаимодействие с властями. 26 марта она опубликовала комментарий, согласно которому пастырские обязанности духовенства в Москве будут исполняться в полном объеме.

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