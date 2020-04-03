Минпросвещения рекомендовало колледжам провести защиты выпускных работ дистанционно

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения России рекомендовало колледжам и техникумам организовать защиту выпускных и дипломных работ студентов дистанционно. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

"Рекомендуется организовать учебный процесс так, чтобы выпускники совмещали прохождение производственной практики с подготовкой выпускной квалификационной работы и подготовкой к экзаменам. При наличии технических возможностей рекомендовано проводить мероприятия с использованием дистанционных технологий. Речь идет о производственной практике, государственной итоговой аттестации, защите выпускных и дипломных работ, проведении демонстрационного экзамена", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что колледжи и техникумы завершат этот учебный год по ранее запланированному графику. При этом, если дистанционный формат работы обеспечить невозможно, то "сроки проведения итоговой аттестации могут быть установлены по завершении сложной эпидемиологической ситуации".

Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что регионы России должны будут сами определить режим функционирования школ и детских садов на период нерабочих дней, продленных до мая.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть сокращен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".