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Пандемия коронавируса нового типа

В Повольжье за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

Четыре пациента с подтвержденным диагнозом в округе умерли

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 14 регионах Приволжского федерального округа (ПФО) достигло 185 - за последние сутки положительный результат дали анализы еще 25 пациентов, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. По данным сайта, в округе зарегистрировано четыре случая смерти среди инфицированных коронавирусом пациентов. При этом в пятницу стало известно, что в Саратовской области от сопутствующих заболеваний умер пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Новые подтвержденные случаи

Наибольшее число новых заражений выявили в Пензенской области - 11 за последние сутки, общее число достигло 27 - это самый высокий показатель в ПФО. "Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе в карантине", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, большинство заразившихся - это пожилые люди старше 50 лет, большая часть из них входили в контактную группу 77-летней женщины, которая была госпитализирована с COVID-19 24 марта.

Шесть новых случаев заражения подтвердились у жителей Татарстана, четыре - в Саратовской области, три в Кировской области и один в Пермском крае. Общее число выявленных заражений в Татарстане увеличилось до 25. "[Коронавирус] обнаружили у жителей республики, прибывших из Франции, Германии и Швейцарии. У всех состояние ближе к удовлетворительному, без превышения температуры. Все находятся под наблюдением врачей, ранее были на самоизоляции", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По-прежнему 25 зараженных - в Нижегородской области, новых случаев за сутки не выявлено. В Пермском крае, где общее число зараженных достигло 21, диагноз подтвердился у 49-летней женщины, прибывшей из Объединенных Арабских Эмиратов. Трое пациентов выписаны, двое умерли, 15 человек продолжают лечение в инфекционной больнице, более 3 тыс. находятся на домашнем карантине.

В Саратовской области, где число случаев заражения достигло 19, все вновь зараженные - это люди, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Турции, Польши, Греции. "Все соблюдали режим самоизоляции. Один из них помещен в стационар, его состояние удовлетворительное, остальные взяты под наблюдение и находятся дома с минимальной симптоматикой", - рассказали журналистам в региональном оперштабе по предотвращению распространения коронавируса. Также в регионе от сопутствующих заболеваний умер пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в пятницу ТАСС в региональном Минздраве.

В Кировской области диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у троих человек, двое из которых ехали в одном поезде Москва - Новый Уренгой с первой заболевшей женщиной в регионе. Еще один мужчина вернулся из-за границы. Сейчас в регионе зафиксировано 15 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, все пациенты - в удовлетворительном состоянии.

В остальных регионах ПФО число зараженных коронавирусом за сутки не изменилось. А в Ульяновской области, где выписали зараженного коронавирусом 15-летнего подростка, пока зараженных нет совсем, это был единственный подтвержденный случай в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

Больше коек и ИВЛ

Власти регионов ПФО в связи с ростом числа зараженных в России увеличивают число коек для пациентов, усиливают оснащение больниц и стараются поддержать бизнес. В Кирове в пятницу на базе корпуса стационара кожно-венерологического диспансера открылся госпиталь на 80 койко-мест, оснащенный реанимационными койками, аппаратами ИВЛ и другой аппаратурой, готовятся к открытию еще два корпуса, это позволит увеличить число коек до 631.

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В Уфе развернут первый обсерватор для наблюдения в течение 14 дней прибывших из-за рубежа на базе профилактория "Родник", там находится четыре человека из Израиля, Индии, Молдавии и Египта. "Обсерватор рассчитан на размещение 84 контактеров, для организации его работы из резервного фонда республики выделено 16,7 млн рублей. Еще три обсерватора готовы к развертыванию", - сообщил на совещании в правительстве региона председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

В Самарской области власти работают над постановлением, в котором будет предпринята попытка найти баланс между здоровьем людей и восстановлением экономики. Некоторые предприятия выразили готовность организовать дополнительные меры по соблюдению санитарных норм, чтобы возобновить производство.

В Пензенской области в фонд борьбы с коронавирусом поступило около 3 млн рублей, которые пожертвовали 14 пензенских компаний, в том числе, на приобретение аппаратов ИВЛ. Предприятия-волонтеры, готовые помочь больницам, появились также в Мордовии, Оренбургской области, Саратовской области.

В Пензенской области к борьбе с коронавирусом подключилась Пензенская епархия. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит в субботу облет Пензенской области с Казанской иконой Божией Матери. "В это время все верующие призываются на совместную молитву. Пребывая в своих домах, можно помолиться, начав чтение акафиста Пресвятой Богородице с прибавлением молитвы об избавлении от вредоносного поветрия - коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Лицензирование вновь построенных детских садов пришлось отложить в Саратовской области из-за пандемии коронавируса, как только вынужденные нерабочие дни закончатся, четыре детских сада получат лицензию и приступят к работе, сообщила ТАСС заминистра образования региона Ирина Чинаева.

Дисциплинированная Пермь

Во всех регионах Приволжского федерального округа действует режим самоизоляции, улицы и дворы пустуют уже несколько дней. По показателям сервисов "Яндекса", столица Пермского края занимает первое место среди городов-миллиоников России по индексу самоизоляции, на вечер четверга индекс составил 4,4 балла из 5 возможных.

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При этом в некоторых областях власти усиливают наряды полиции, патрулирующие улицы, и выявляют нарушителей режима. По данным МВД по Оренбургской области, ежедневно на охрану порядка заступают в два раза больше человек - около 900 сотрудников полиции и Росгвардии, задействовано 300 автопатрулей и вневедомственная охрана Росгвардии, усиленные наряды полиции дежурят на въездах в Оренбургскую область и разъясняют требования режима самоизоляции, движение не перекрыто. Всего оренбургскими полицейскими за прошедшие сутки выявлено 1247 лиц, нарушивших режим самоизоляции, вынесено 1316 предостережений гражданам, за повторное нарушение режима привлекли к ответственности восемь граждан.

В Самарской области за сутки зафиксировано 22 случая нарушения режима самоизоляции, а всего с начала действия режима - 66 случаев.

В Чувашии правоохранительные органы возбудили дело в отношении женщины, которая приехала в республику из Москвы, не дождавшись результатов сделанного в столице теста на коронавирус. "Из Москвы пришла информация о том, что тест положительный. В настоящее время женщина изолирована, ее состояние удовлетворительное", - уточнили в пресс-службе администрации главы республики.

В Уфе выдали более 6,7 тыс. пропусков для работников предприятий непрерывного цикла, органов власти, волонтеров и более 1,7 тыс. пропусков для служебных автомобилей, сообщил на совещании мэр города Ульфат Мустафин. Он также предложил обрабатывать въезжающий в город из других регионов коммерческий транспорт. "Надо выставить посты, к сожалению, данная работа на сегодняшний день не проводится. И второй момент - железнодорожный вокзал, здесь тоже поручить структурам полностью обрабатывать объект и выставить посты", - сообщил он.

В Удмуртии начинается масштабная обработка дезинфицирующими средствами мест общего пользования - акция "Генеральная уборка". Обработка затронет общественные пространства, входные группы и подъезды многоквартирных домов. Особое внимание уделят остановкам общественного транспорта крупных населенных пунктах.

Теги
РоссияНижегородская областьТатарстанУльяновская областьЧувашияМордовияПермский крайКировская областьОренбургская областьПензенская областьСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
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