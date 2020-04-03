В Повольжье за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 14 регионах Приволжского федерального округа (ПФО) достигло 185 - за последние сутки положительный результат дали анализы еще 25 пациентов, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф. По данным сайта, в округе зарегистрировано четыре случая смерти среди инфицированных коронавирусом пациентов. При этом в пятницу стало известно, что в Саратовской области от сопутствующих заболеваний умер пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Новые подтвержденные случаи

Наибольшее число новых заражений выявили в Пензенской области - 11 за последние сутки, общее число достигло 27 - это самый высокий показатель в ПФО. "Рост связан с одновременным подтверждением большого числа тестов, которые были сделаны госпитализированным лицам из числа контактных, находящихся под медицинским наблюдением граждан, в том числе в карантине", - сообщила журналистам пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, большинство заразившихся - это пожилые люди старше 50 лет, большая часть из них входили в контактную группу 77-летней женщины, которая была госпитализирована с COVID-19 24 марта.

Шесть новых случаев заражения подтвердились у жителей Татарстана, четыре - в Саратовской области, три в Кировской области и один в Пермском крае. Общее число выявленных заражений в Татарстане увеличилось до 25. "[Коронавирус] обнаружили у жителей республики, прибывших из Франции, Германии и Швейцарии. У всех состояние ближе к удовлетворительному, без превышения температуры. Все находятся под наблюдением врачей, ранее были на самоизоляции", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

По-прежнему 25 зараженных - в Нижегородской области, новых случаев за сутки не выявлено. В Пермском крае, где общее число зараженных достигло 21, диагноз подтвердился у 49-летней женщины, прибывшей из Объединенных Арабских Эмиратов. Трое пациентов выписаны, двое умерли, 15 человек продолжают лечение в инфекционной больнице, более 3 тыс. находятся на домашнем карантине.

В Саратовской области, где число случаев заражения достигло 19, все вновь зараженные - это люди, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией: Турции, Польши, Греции. "Все соблюдали режим самоизоляции. Один из них помещен в стационар, его состояние удовлетворительное, остальные взяты под наблюдение и находятся дома с минимальной симптоматикой", - рассказали журналистам в региональном оперштабе по предотвращению распространения коронавируса. Также в регионе от сопутствующих заболеваний умер пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в пятницу ТАСС в региональном Минздраве.

В Кировской области диагноз коронавирусной инфекции подтвердился еще у троих человек, двое из которых ехали в одном поезде Москва - Новый Уренгой с первой заболевшей женщиной в регионе. Еще один мужчина вернулся из-за границы. Сейчас в регионе зафиксировано 15 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, все пациенты - в удовлетворительном состоянии.

В остальных регионах ПФО число зараженных коронавирусом за сутки не изменилось. А в Ульяновской области, где выписали зараженного коронавирусом 15-летнего подростка, пока зараженных нет совсем, это был единственный подтвержденный случай в регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

Больше коек и ИВЛ

Власти регионов ПФО в связи с ростом числа зараженных в России увеличивают число коек для пациентов, усиливают оснащение больниц и стараются поддержать бизнес. В Кирове в пятницу на базе корпуса стационара кожно-венерологического диспансера открылся госпиталь на 80 койко-мест, оснащенный реанимационными койками, аппаратами ИВЛ и другой аппаратурой, готовятся к открытию еще два корпуса, это позволит увеличить число коек до 631.