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Путин поручил привлечь частные клиники к работе по программе ОМС

Правительство должно представить предложения до 1 июня

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину привлечь медицинское организации частной системы здравоохранения к помощи населению по программе обязательного медицинского страхования. Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на привлечение медицинских организаций частной системы здравоохранения к деятельности по оказанию гражданам первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кабмину необходимо предоставить предложения до 1 июня 2020 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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