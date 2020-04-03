Путин поручил привлечь частные клиники к работе по программе ОМС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину привлечь медицинское организации частной системы здравоохранения к помощи населению по программе обязательного медицинского страхования. Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные на привлечение медицинских организаций частной системы здравоохранения к деятельности по оказанию гражданам первичной медико-санитарной помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кабмину необходимо предоставить предложения до 1 июня 2020 года.