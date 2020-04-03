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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Якутии предлагают обучать очно детей в арктических районах из-за отсутствия связи

По словам главы региона Айсена Николаева, в этих районах угрозы распространения коронавируса пока нет

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии предлагают рассмотреть предложение обучения школьников в очном режиме в отдаленных, в частности арктических, районах по причине отсутствия интернета. Об этом сообщил в пятницу во время прямой трансляции в социальных сетях глава Якутии Айсен Николаев.

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Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Как отметил в пятницу замминистра просвещения Дмитрий Глушко, регионы России должны будут сами определить режим функционирования школ и детских садов на период нерабочих дней.

Ранее Николаев сообщил, что дистанционное обучение в школах Якутии начнется с 6 апреля. "Я считаю, что у нас в республике как раз для перехода на дистанционное обучение все готово, можно начинать, и эти решения мы примем. Другой вопрос, я, наверное, буду обсуждать с руководством министерства просвещения, с некоторыми главами районов [о том], как нам все-таки быть с труднодоступными нашими населенными пунктами. Я склоняюсь к тому, чтобы в таких труднодоступных населенных пунктах, в особенности, северных, все-таки пойти на то, чтобы наших детей разрешить учить очно", - сказал Николаев.

Он отметил, что сейчас в этих труднодоступных населенных пунктах нет угрозы распространения коронавируса. "Слава богу, там [болезни] нет. Пусть учатся, если ситуация, конечно, будет ухудшаться, остановить процесс всегда можно. А сейчас детей оставлять без образования из-за того, что у них нет спутниковой связи через интернет, я считаю, что это неправильно, дети должны учиться, получать знания", - сообщил Николаев.

В состав Арктической зоны России входят 13 районов Якутии: Абыйский, Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нижнеколымский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский и Эвено-Бытантайский.

В Якутии, по данным оперативного штаба, подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четверо. Решением главы региона с 30 марта по 30 апреля включительно введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах республики.

О ситуации с коронавирусом

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. В Ленинградской области выявлен 41 случай заражения, из них выздоровело два человека. Случаев смерти от инфекции среди жителей региона не зарегистрировано.

 

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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