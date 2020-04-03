Путин дал кабмину поручения о мерах поддержки инвалидов и детей-сирот

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июля проработать ряд мер социальной поддержки, касающихся инвалидов и детей-сирот. Перечень поручений главы государства по итогам его встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству предстоит рассмотреть вопросы, касающиеся предоставления мер социальной поддержки родителям, усыновителям, опекунам и попечителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте или инвалидами с детства первой группы, независимо от наличия у них какого-либо дохода в виде заработка, пенсии, пособия по безработице. Также Путин поручил обеспечить индексацию ежемесячных компенсационных выплат, установленных трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, а также за престарелыми, нуждающимися в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 лет. Правительство будет должно подготовить положения о порядке работы патронажных служб при оказании медицинской помощи и социальных услуг, а также разработки профессионального стандарта патронажного работника, оказывающего социальные услуги.

Глава государства поручил проанализировать практику помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в медицинские организации и на основании полученных результатов разработать порядок раннего помещения таких детей в соответствующие социальные или образовательные организации. Еще одно поручение касается разработки порядка оказания социальных услуг, связанных с присмотром и уходом за детьми, оставшимися без попечения родителей, помещенными в медицинские организации на лечение, в том числе с учетом возможности оказания таких услуг некоммерческими организациями.

Кроме того, глава государства поручил правительству при формировании проекта федерального бюджета на очередной трехлетний период предусматривать ассигнования в 3 млрд рублей ежегодно дополнительно к субсидии, предоставляемой фонду - оператору президентских грантов по развитию гражданского общества, преимущественно на софинансирование грантовой поддержки некоммерческих организаций. При этом в 2020 году эти средства будут выделены из резервного фонда президента РФ.

Помимо этого, Путин поручил правительству до 1 сентября 2020 года подвести промежуточные итоги реализации пилотного проекта по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В случае положительной оценки кабмин должен представить предложения о законодательном закреплении на основе принципов социального страхования названной системы в целях ее внедрения во всех регионах России, а также об объемах и источниках ее финансирования.