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Пандемия коронавируса нового типа

Facebook запускает новое приложение для групповых видеозвонков

Разработчики отметили, что приложение адаптировано к таким операционным системам, как Windows и MacOS

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Американская корпорация Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, объявила о запуске специального приложения для групповых видеозвонков и чатов. Благодаря новой версии популярного мессенджера, как говорится в пресс-релизе компании, опубликованном на ее сайте, пользователи смогут оставаться на связи с друзьями и родными по всему миру, используя обычный персональный компьютер.

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Разработчики отметили, что приложение адаптировано к таким операционным системам, как Windows и MacOS. "Сейчас больше, чем когда-либо, люди используют информационные технологии, чтобы оставаться в контакте с теми, кто им дорог, даже когда они разлучены. За последний месяц мы наблюдали более чем 100-процентный рост числа пользователей, применяющих свой настольный браузер для аудио- и видеовызовов в мессенджере", - отмечается в пресс-релизе.

Основными достоинствами нового приложения, по мнению его авторов, является многозадачность и простота использования. Кроме того, настольная версия мессенджера автоматически синхронизируется с мобильной. В нее также включена функция получения пользователями уведомлений о новых сообщениях. Таким образом, клиенты в курсе входящих звонков или сообщений, независимо от того, какой версии они отдают предпочтение.

Еще одним преимуществом мессенджера является большой экран и поддержка "темного режима". Вместе с тем, в приложении присутствует возможность отправки GIF-файлов. Более того, клиенты могут использовать и другие сервисы во время работы приложения.

Ранее еще одна популярная социальная сеть - Instagram - представила новую функцию совместного просмотра публикаций с друзьями в режиме видеочата. Нововведение получило название Со-Watching. Запустить видео-чат можно во вкладке личных сообщений. Все участники получают возможность просматривать и показывать понравившиеся фото и видео, нажав на значок фотографии в левом нижнем углу текущего видеочата.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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