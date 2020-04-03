Путин поручил организовать туристический маршрут вдоль Белгородской засечной черты

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил представить предложения по изучению объектов Белгородской засечной черты XVII века и организации туристического маршрута по ним. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам состоявшейся в январе его встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

"Представить предложения, касающиеся организации работы по выявлению объектов культурного наследия, связанных с Белгородской засечной чертой, их государственной охране, научному изучению и дальнейшему использованию в целях развития познавательного туризма, а также по организации туристского маршрута по местам расположения объектов Белгородской засечной черты", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ, властям соответствующих регионов и Российскому историческому обществу. Срок исполнения поручения установлен до 15 июня.

Вопрос о Белгородской засечной черте протяженностью около 800 км, защищавшей в XVII веке русские земли от степных набегов, поднял на встрече президента с общественниками в Усмани глава липецкой организации "Археолог" Александр Бессуднов. Он отметил, что во многих местах еще сохранились остатки валов, редутов и рвов Белгородской засечной черты, и предложил организовать туристический маршрут вдоль этих объектов до границы с Украиной, а также подумать о реконструкции каких-то из них. Путин тогда назвал идею интересной и сказал, что поручит соответствующим ведомствам посмотреть, какое нужно финансирование и какие есть перспективы у этого проекта.