Путин поручил выделить помещение для социального проекта многодетной семьи под Липецком

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил кабмину выделить помещение многодетной семье Ефановых в Липецкой области для реализации социального проекта обучения детей из интернатов столярному делу. Соответствующее поручение по итогам встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области опубликовано в пятницу на сайте Кремля.

"Обеспечить предоставление помещения и объектов инфраструктуры, необходимых для развития социально ориентированного проекта семьи Ефановых, проживающих в с. Боринское Липецкого района Липецкой области", - говорится в тексте поручений. Отмечается, что кабмину необходимо предоставить помещение Ефановым до 1 июня 2020 года.

С просьбой поддержать проект к президенту во время его рабочего визита в Липецкую область 22 января обратилась ученица 11 класса Софья Ефанова. Она рассказала, что в ее семье 20 детей, и родители придумали проект "Маленькие домики от большой семьи", в котором обучают мальчишек из детдомов и интернатов работать с деревом. Семье хотелось бы иметь отдельное помещение под мастерскую.