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Пандемия коронавируса нового типа

В Белоруссии рассчитывают получить из России более 100 тыс. оплаченных респираторов

Также Минск надеется на продолжение гуманитарных поставок медицинских изделий из Китая

МИНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Белоруссия ожидает поставку из России более 100 тыс. респираторов, которые были ранее оплачены белорусской стороной. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель министра здравоохранения Белоруссии Борис Андросюк.

"Более 100 тыс. [респираторов] зависли на складах России, хотя мы оплатили. Они нам еще не поставляют. Надеюсь, в скором будущем первые пять тысяч нам поступят", - сказал он.

По словам Андросюка, после того как в России были введены ограничения на вывоз медицинских изделий, в Белоруссии постарались нарастить производство своих средств защиты. "На сегодняшний день медицинских масок у нас в наличии более 2 млн штук, респираторов - более 90 тыс., костюмов - более 85 тыс., перчаток - более 10 млн, защитных очков - 24 тыс.", - сообщил представитель Минздрава. Он уточнил, что в стране "средний расход за день по костюмам защитным составляет 2,2 тыс., масок - от 300 до 350 тыс., респираторов - 2,5-3 тыс. единиц".

Андросюк рассчитывает на продолжение гуманитарных поставок медицинских изделий из Китая. "Мы ожидаем гуманитарную помощь из Китая - два транша, как минимум", - отметил замминистра. Также, продолжил он, "много наших соотечественников отозвались и собирают помощь по разным странам - Европы, Азии". "Это наши соотечественники, бизнесмены, которые денежно и материально собирают помощь. Мы координируем с ними эти действия, когда эту помощь нам привезут", - сказал Андросюк.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, на благотворительный счет Минздрава поступило уже более 2,8 млн белорусских рублей (около $1,2 млн) и €28,2 тыс. "За счет благотворительного счета будет закуплено 127 тыс. защитных костюмов и более 4 тыс. защитных щитков для медицинских работников", - отметила замминистра здравоохранения.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Белоруссии составило 351. Из них 305 человек находится на лечении, 42 - выписаны из больниц, четверо умерли.

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БелоруссияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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