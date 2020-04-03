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Малоимущие семьи в Вологодской области с июня будут получать выплаты на детей до 7 лет

Размер выплаты составит свыше 5 тыс. рублей, ее начислят родителям 30 тыс. детей

ВОЛОГДА, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Вологодской области с июня 2020 года начнет начислять выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет. Как сообщает в пятницу в пресс-служба правительства Вологодской области, выплату в размере 5585,5 рублей получат родители 30 тыс. детей.

"Размер выплаты в Вологодской области в 2020 году составит 5585,5 рублей. Ее размер рассчитывается, исходя из 50% величины прожиточного минимума для детей за 2-й квартал предшествующего года. По предварительным данным, в Вологодской области подобные выплаты будут начислены на 30 тыс. детей", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, если в семье воспитывается несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то выплата будет начислена на каждого ребенка.

Ежемесячная денежная выплата малоимущим семьям на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно установлена указом президента РФ.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит из федерального бюджета на поддержку семей с детьми, чей среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, почти 105 млрд руб. По его словам, выплаты должны были начаться в июле, но их предоставят на месяц раньше.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияВологодская область
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