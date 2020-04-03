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Пандемия коронавируса нового типа

Медикам, борющимся с коронавирусом на Дальнем Востоке, направили более 300 млн рублей

Согласно распоряжению правительства РФ, наибольшую поддержку среди дальневосточных регионов получит Приморский край

ТАСС, 3 апреля. Правительство РФ распределило между регионами РФ межбюджетные трансферты для поддержки медиков на сумму более 5 млрд рублей. Согласно распоряжению кабмина, медицинские работники в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) получат свыше 300 млн рублей.

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На этой неделе во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию для жителей. Кроме того, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 26 марта поручил выделить дальневосточным субъектам свыше 1 млрд рублей дополнительных средств из внебюджетных источников на закупку средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений.

Согласно распоряжению правительства РФ, наибольшую поддержку среди дальневосточных регионов получит Приморский край, где в пятницу зафиксировали первый случай смерти пациента от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Для поддержки медиков в Приморье направят 70,1 млн рублей. Наименьшая поддержка предусмотрена для Чукотки, до которой пандемия не добралась - автономному округу выделили 1,82 млн рублей.

Бурятия, Якутия и Забайкалья получили примерно равные средства - каждому региону выделено примерно по 40 млн рублей. В Хабаровский край направят 51,54 млн рублей, в Амурскую область - почти 31 млн рублей, в Сахалинскую область - около 20 млн рублей, а на Камчатку - 11,72 млн рублей. Медики Еврейской автономной области и Колымы получат от федерального центра менее 7 млн рублей.

Согласно утвержденным правилам распределения трансфертов, врачам скорой медицинской помощи дополнительные выплаты будут назначены в размере 80% среднемесячного дохода от зарплаты за 9 месяцев 2019 года по данным Росстата, среднему медперсоналу, который оказывал скорую медпомощь, - 40% от соответствующего дохода, фельдшерам - 20%. Выплаты остальному персоналу, содействовавшему в оказании скорой медпомощи, в том числе водителям и санитарам, также установлены в размере 20%.

Врачам первичного звена, в частности врачам-инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, терапевтам, пульмонологам, будут дополнительно установлены выплаты в 80% от среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, среднему и младшему медперсоналу - 40% и 20%, соответственно. В то же время врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат дополнительные выплаты в размере 100% среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года, средний медперсонал - в размере 50%, младший медперсонал - 30%.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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