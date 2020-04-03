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Пандемия коронавируса нового типа
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В Конгрессе призывают ограничить экспорт медтехники в связи со вспышкой коронавируса

Как рассказал конгрессмен Элиот Энгел, медработники и сотрудники аварийных и спасательных служб остаются без необходимых средств защиты

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел призвал американскую администрацию временно ограничить поставки за рубеж медицинской техники и принадлежностей в связи с распространением нового коронавируса.

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"Имеется все больше свидетельств того, что критическая нехватка хирургических масок и других индивидуальных средств защиты усугубляется нерегулируемым экспортом таких медицинских товаров из США", - говорится в письме, которое влиятельный законодатель направил в пятницу американскому вице-президенту Майклу Пенсу. Последний возглавляет межведомственную рабочую группу, созданную ранее Белым домом в целях борьбы с новым коронавирусом в США.

По свидетельству Энгела, есть достоверные сведения о том, что "торговцы и спекулянты перенаправляют эти принадлежности за рубеж тому, кто предлагает самую высокую цену" за товар такого рода. При этом медработники и сотрудники аварийных и спасательных служб в США, "рискующие жизнями", остаются без этих остро необходимых сейчас средств защиты, подчеркивает конгрессмен.

"Несмотря на это тревожное развитие событий, рабочая группа Белого дома по борьбе с распространением коронавируса не сделала никаких шагов, чтобы отдать распоряжения о введении общенационального регулирования [торговли] индивидуальным защитным снаряжением", - пишет Энгел. Между тем, отмечает он, "у администрации [США] имеются все инструменты, чтобы действовать без проволочек и ввести строгий контроль за экспортом этих медицинских принадлежностей".

Законодатель напоминает, что правительство США обладает целым рядом полномочий, позволяющих регулировать экспорт. "Я призываю применить эти полномочия, предоставленные [в свое время] Конгрессом, чтобы внести поставки индивидуальных средств защиты в федеральное регулирование, включая немедленное введение требования получения лицензии на экспорт такого снаряжения", - поясняет Энгел. С его точки зрения, администрация должна отдать распоряжение таможне "задерживать любые поставки таких грузов за рубеж до введения федеральным правительством системы приоритетного распределения" средств защиты.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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