В Конгрессе призывают ограничить экспорт медтехники в связи со вспышкой коронавируса

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Элиот Энгел призвал американскую администрацию временно ограничить поставки за рубеж медицинской техники и принадлежностей в связи с распространением нового коронавируса.

"Имеется все больше свидетельств того, что критическая нехватка хирургических масок и других индивидуальных средств защиты усугубляется нерегулируемым экспортом таких медицинских товаров из США", - говорится в письме, которое влиятельный законодатель направил в пятницу американскому вице-президенту Майклу Пенсу. Последний возглавляет межведомственную рабочую группу, созданную ранее Белым домом в целях борьбы с новым коронавирусом в США.

По свидетельству Энгела, есть достоверные сведения о том, что "торговцы и спекулянты перенаправляют эти принадлежности за рубеж тому, кто предлагает самую высокую цену" за товар такого рода. При этом медработники и сотрудники аварийных и спасательных служб в США, "рискующие жизнями", остаются без этих остро необходимых сейчас средств защиты, подчеркивает конгрессмен.

"Несмотря на это тревожное развитие событий, рабочая группа Белого дома по борьбе с распространением коронавируса не сделала никаких шагов, чтобы отдать распоряжения о введении общенационального регулирования [торговли] индивидуальным защитным снаряжением", - пишет Энгел. Между тем, отмечает он, "у администрации [США] имеются все инструменты, чтобы действовать без проволочек и ввести строгий контроль за экспортом этих медицинских принадлежностей".

Законодатель напоминает, что правительство США обладает целым рядом полномочий, позволяющих регулировать экспорт. "Я призываю применить эти полномочия, предоставленные [в свое время] Конгрессом, чтобы внести поставки индивидуальных средств защиты в федеральное регулирование, включая немедленное введение требования получения лицензии на экспорт такого снаряжения", - поясняет Энгел. С его точки зрения, администрация должна отдать распоряжение таможне "задерживать любые поставки таких грузов за рубеж до введения федеральным правительством системы приоритетного распределения" средств защиты.