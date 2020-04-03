Правозащитный центр "Единой России" готов помочь жертвам мошенничеств во время пандемии

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сопредседатель правозащитного центра "Единой России", депутат Госдумы Михаил Старшинов призвал жителей страны, которые стали жертвами мошенничества во время распространения нового коронавируса, обращаться в центр за помощью в случае бездействия правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном портале партии.

"Если человек стал жертвой мошенников, нужно действовать в установленном законом порядке. Если же после обращения в правоохранительные органы никаких действий не последовало, стоит обращаться в том числе и в правозащитный центр "Единой России". Мы будем рады помочь", - приводятся в сообщении слова Старшинова.

В пресс-службе напомнили, что связаться с правозащитным центром можно через ближайшую общественную приемную председателя партии.

По словам Старшинова, в условиях самоизоляции и карантина люди все чаще становятся жертвами мошенников, которые могут представляться кем угодно: сотрудниками правоохранительных органов, медиками, волонтерами, почтальонами, курьерами. "Самозванцы пытаются выписывать штрафы за нарушение режима, предлагают фиктивные услуги по санитарной обработке квартир и идут на другие уловки с целью наживы. Необходимо проявлять разумную осторожность и здравомыслие, и в случае каких-либо сомнений сразу обращаться в органы внутренних дел", - подчеркнул парламентарий.

Он призвал россиян держать под рукой телефоны всех экстренных служб, "начиная с участкового и заканчивая пожарными, медиками, волонтерами оперативных штабов", уточнять данные по каждому человеку, который стучится в дверь.