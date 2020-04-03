{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Правозащитный центр "Единой России" готов помочь жертвам мошенничеств во время пандемии

По словам депутата Госдумы Михаила Старшинова, в условиях самоизоляции и карантина люди все чаще становятся жертвами мошенников

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сопредседатель правозащитного центра "Единой России", депутат Госдумы Михаил Старшинов призвал жителей страны, которые стали жертвами мошенничества во время распространения нового коронавируса, обращаться в центр за помощью в случае бездействия правоохранительных органов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на официальном портале партии.

На эту тему
Беспрецедентные, но необходимые: какие меры против коронавируса приняли власти Москвы

"Если человек стал жертвой мошенников, нужно действовать в установленном законом порядке. Если же после обращения в правоохранительные органы никаких действий не последовало, стоит обращаться в том числе и в правозащитный центр "Единой России". Мы будем рады помочь", - приводятся в сообщении слова Старшинова.

В пресс-службе напомнили, что связаться с правозащитным центром можно через ближайшую общественную приемную председателя партии.

По словам Старшинова, в условиях самоизоляции и карантина люди все чаще становятся жертвами мошенников, которые могут представляться кем угодно: сотрудниками правоохранительных органов, медиками, волонтерами, почтальонами, курьерами. "Самозванцы пытаются выписывать штрафы за нарушение режима, предлагают фиктивные услуги по санитарной обработке квартир и идут на другие уловки с целью наживы. Необходимо проявлять разумную осторожность и здравомыслие, и в случае каких-либо сомнений сразу обращаться в органы внутренних дел", - подчеркнул парламентарий.

Он призвал россиян держать под рукой телефоны всех экстренных служб, "начиная с участкового и заканчивая пожарными, медиками, волонтерами оперативных штабов", уточнять данные по каждому человеку, который стучится в дверь.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Италии за сутки от коронавируса умерли 766 человек
Число зараженных в стране с начала эпидемии достигло 14 681
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС