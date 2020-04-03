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Пандемия коронавируса нового типа

В Брянской области продлили режим самоизоляциии

Он будет действовать до 30 апреля

ТАСС, 3 апреля. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал постановление о продлении режима самоизоляции в регионе до 30 апреля, ранее действовавший до 5 апреля. Документ в пятницу размещен на сайте правительства региона.

Президент России Владимир Путин 2 апреля в обращении к россиянам распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

"Обязать граждан, проживающих и (или) прибывших на территорию Брянской области с 30 марта по 30 апреля 2020 года не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью", - говорится в документе.

Гражданам, как и прежде, разрешено ходить на работу, за покупками, на выгул собак и для выноса мусора. По 30 апреля на территории региона запрещено проведение спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. В период действия режима повышенной готовности приостановлена деятельность ночных клубов (дискотек), кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, букмекерских контор, тотализаторов и пунктов приема ставок, до 1 июня приостановлено бронирование номеров в гостиницах и местах отдыха.

Старшеклассники, а также получающие дополнительное образование, спортивную подготовку будут обучаться с применением дистанционных технологий. Для учеников начальной школы при желании родителей могут быть образованы дежурные группы с численностью не более 12 человек.

На данный момент в Брянской области зарегистрировано семь зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияБогомаз, Александр ВасильевичБрянская областьПандемия коронавируса нового типа
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