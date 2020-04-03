Власти Липецкой области продлили режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля

ТАСС, 3 апреля. Власти Липецкой области из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции продлили в регионе режим всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Об этом в пятницу сообщила на своем сайте пресс-служба администрации региона.

"Президент продлил режим нерабочих дней до 30 апреля. Липецкая область поддерживает эту инициативу. Хотелось бы обратить особое внимание людей старше 65 лет на особо строгий режим самоизоляции. Вы - самая подверженная рискам группа, не выходите на улицу, приглашайте волонтеров, чтобы они совершали покупки для вас", - процитировала пресс-служба слова губернатора Игоря Артамонова.

Ранее в Липецкой области режим самоизоляции был объявлен с 30 марта по 5 апреля. В Липецкой области с начала пандемии по коронавирусу выявлено 18 человек, у которых лабораторно подтверждено заражение этой инфекцией. Из них 14 человек находятся в областной инфекционной больнице, четверо выписаны после выздоровления. С подозрением на выделение вируса госпитализированы в больницы 12 человек, на ежедневном медицинском контроле на дому находятся 1228 человек.

По данным пресс-службы правительства Липецкой области, все школы региона до 30 апреля будут проводить уроки дистанционно, детские сады будут работать в режиме дежурных групп.

"Что касается мер поддержки: до 12 тыс. рублей увеличены пособия по безработице; для тех, кто претендует на материнский капитал, выплаты начнутся в апреле - по 5 тыс. рублей в течение трех месяцев. Одобрен закон о "кредитных каникулах" до шести месяцев по кредитам для физических лиц. Для малого бизнеса пострадавших отраслей предложены меры получения кредитов под 0% на выплату заработной платы. Отменены штрафы за услуги ЖКХ", - процитировала слова Артамонова пресс-служба главы региона.

В России на 3 апреля зафиксировано 4149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.