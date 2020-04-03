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Пандемия коронавируса нового типа

Часть строителей НКЦ перебросили на возведение инфекционных центров

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "жизнь продолжится после победы над вирусом"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Строительство Национального космического центра (НКЦ) в Москве ведется меньшими силами из-за переброски части сил на возведение инфекционных центров. Об этом написал в пятницу в Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Значительная часть строителей и техники переброшена на стройку инфекционных центров, но возведение инженерных корпусов Национального космического центра в Филях продолжается, хоть и меньшими силами", - написал Рогозин.

Он отметил, что "жизнь продолжится после победы над вирусом".

НКЦ должен начать работу в 2022 году, полный комплекс работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры займет 5-7 лет. Центр включит в себя головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций. Предполагается, что там будут работать около 20 тыс. сотрудников, в том числе конструкторы и инженеры Роскосмоса.

Строительство ведется на средства Москвы. Средства Роскосмоса пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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