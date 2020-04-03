Власти КЧР выплатят по 30 тыс. рублей врачам, задействованным в борьбе с коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии назначили региональные выплаты в размере 30 тыс. рублей врачам, которые будут работать с пациентами с коронавирусной инфекцией, сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"В Карачаево-Черкесии по поручению главы КЧР Рашида Темрезова будут установлены стимулирующие выплаты из республиканского бюджета работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь пациентам, заболевание которых вызвано штаммом новой коронавирусной инфекции. В частности, по решению главы республики Рашида Темрезова установлена доплата в размере 30 тыс. рублей в месяц врачам, 25 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу и 20 тыс. рублей младшему и прочему медицинскому персоналу, оказывающим медицинскую помощь в специализированных госпиталях пациентам, у которых выявлена коронавирусная инфекция", - говорится в сообщении.

На данный момент в республике нет подтвержденных случаев заражения. В стационарах под наблюдением врачей в профилактических целях остаются три пациента, у которых первичные анализы на наличие вируса были отрицательными.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.