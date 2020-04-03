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Пандемия коронавируса нового типа

Управляющие компании в Калининграде отменяют пени за просрочку платежей за услуги ЖКХ

Региональные власти рекомендовали всем представителям комплекса присоединиться к этой инициативе

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Управляющие компании в Калининграде в условиях пандемии и самоизоляции начали предоставлять жителям рассрочку по платежам за услуги ЖКХ и освободили их от пени. Региональные власти рекомендовали всем представителям комплекса присоединиться к этой инициативе, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Ряд управляющих компаний региона уже поддержали <...> инициативу по предоставлению жителям многоквартирных домов рассрочки коммунальных платежей без взимания пени. Отдельное обращение будет направлено ресурсоснабжающим предприятиям", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Из-за угрозы распространения коронавируса большинство жителей региона переведены на удаленную работу и не могут выходить из дома. Учитывая текущую обстановку, важно поддержать граждан и снизить финансовую нагрузку на население. Мы настоятельно рекомендуем управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям при выставлении квитанций за март-апрель не предъявлять к оплате пени за просрочку коммунальных платежей", - пояснил министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 апреля в области подтверждены 19 случаев заражения COVID-19, пять человек вылечились и выписаны из больницы. В регионе действует режим общей самоизоляции, запрещены все массовые мероприятия, предприятиям общепита разрешена работа только навынос.

Теги
РоссияКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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