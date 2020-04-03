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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Карелии опроверг слова уволившихся врачей о слабой защите медиков от коронавируса

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков заявил, что в Питкярантскую ЦРБ доставят костюмы высокой степени защиты, защитные экраны, маски и дезинфицирующие средства для обработки помещений, чтобы врачи могли работать с зараженными пациентами

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 апреля. /ТАСС/. Врачи Питкярантской центральной районной больницы (ЦРБ), куда планируется доставлять пациентов с COVID-19 из четырех приладожских районов Карелии, обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Для работы с пациентами с подозрением на коронавирус медикам доставят костюмы высокой степени защиты, защитные экраны, маски и дезинфицирующие средства для обработки помещений, сообщил в пятницу ТАСС министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

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Два врача анестезиолога-реаниматолога, в том числе заведующая отделением ИТАР Юлия Виноградова, уволились из Питкярантской ЦРБ. Как рассказали в Минздраве региона, медики отказались работать с пациентами, заразившимися новой инфекцией, но сами врачи говорят, что для их работы в больнице не созданы безопасные условия.

"Для специалистов, которые будут работать в отделении, закуплены средства индивидуальной защиты. Так, приобретены одноразовые противоэпидемические костюмы для проведения краткосрочных манипуляций, например, забора биоматериала для исследований на коронавирус. Для работы непосредственно с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию к началу работы отделения планируется поставка костюмов высокой степени защиты, одноразовых халатов, бахил, нарукавников, защитных экранов, масок, дезинфицирующих средств для обработки помещений", - сказал собеседник агентства.

Инфекционное отделение Питкярантской ЦРБ, в случае выявления зараженных на территории региона, будет принимать больных COVID-19 со всей Приладожской территории Карелии. Согласно схеме Минздрава республики, туда будут госпитализировать не только местных жителей, но и пациентов из Лахденпохского, Сортавальского и Олонецкого районов. Такое решение о маршрутизации больных было принято, так как только у больницы в Питкяранте инфекционное отделение находится в отдельно стоящем корпусе, что соотносится с требования для лечения людей с COVID-19.

Как рассказала ТАСС уволившаяся заведующая отделением ИТАР в питкярантской больнице Юлия Виноградова, специалистам выдали противопылевые костюмы и маски из спанбонда (нетканый синтетический материал, который, в том числе, применяется для изготовления медицинской одноразовой одежды), что не соответствует необходимому классу защиты в условиях пандемии. Вместе с коллегой, оценивая ситуацию, они испытывают страх перед новой инфекцией, однако продолжили бы работу при более качественной защите медперсонала.

Кадровый вопрос после ухода двух врачей будет решаться за счет специалистов из Петрозаводска и Сортавальской ЦРБ, они будут оказывать помощь коллегам в случае необходимости. В больнице на сегодняшний день есть шесть аппаратов ИВЛ, в ближайшее время учреждение получит еще пять дополнительно.

"Отделение находится в состоянии повышенной готовности. В настоящее время здесь завершается техническое оснащение, в том числе магистралями для подачи медицинских газов и медицинским оборудованием для больных с тяжелыми легочными осложнениями", - отметил Охлопков.

Ситуация в коронавирусом в Карелии

В Карелии с 12 марта действует режим повышенной готовности, с 1 апреля введен режим полной самоизоляции для граждан, позволяющий выходить на улицу только за медпомощью, в аптеку или магазин, на работу, вынести мусор или выгулять собаку, но не дальше, чем в радиусе 100 м. По последним данным, в регионе нет подтвержденных случаев коронавируса.

Теги
РоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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