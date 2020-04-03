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Платформы Premier и "Матч Премьер" снизили качество видео из-за нагрузки операторов

Объем трафика на проектах увеличился в семь раз

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Онлайн-сервисы Premier и "Матч Премьер" снизили качество видео со сверхвысокого до формата высокой четкости, чтобы облегчить нагрузку на операторов связи.

"Поскольку из-за домашней изоляции множество людей "переселились" в онлайн, количество потребляемого контента и, соответственно, нагрузка на операторов возросли многократно, - рассказали ТАСС в пресс-службе Premier. - С учетом общей нагрузки на сети операторов связи, онлайн вещание продолжится в формате высокой четкости, который является оптимальным для большинства устройств и пользуется наибольшей популярностью у подавляющего большинства пользователей".

За последние две недели объем трафика на проектах увеличился в семь раз. Представители платформы сравнили волну интереса к контенту с той, которая наблюдалась во время чемпионата мира по футболу, когда трансляции матчей шли практически ежедневно и число зрителей превышало несколько миллионов.

Ранее вещание, по данным пресс-службы, осуществлялось в сверхвысоком формате.

Ранее американские СМИ сообщили, что Netflix и YouTube согласились временно понизить качество картинки для европейских пользователей. С соответствующей просьбой к популярным онлайн-сервисам выступил Европейский союз, по мнению которого, массовая самоизоляция людей дома в связи с коронавирусом может привести к перегрузкам сети.

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