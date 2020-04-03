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Вуз в Северной Осетии организовал дистанционные курсы персидского языка

Изучать фарси могут все желающие, слушателями уже стали более 20 человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Центр иранской культуры и языка фарси Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) организовал курсы персидского языка в режиме онлайн для всех желающих. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

В Северной Осетии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции в связи с распространением коронавируса остаются 669 жителей республики, сняты с режима 620 человек.

"Центр иранской культуры и языка фарси СОГУ организовал дистанционные курсы по изучению персидского языка. Изучать фарси могут все желающие. Лектор - Лейла Атефепур, преподаватель персидского языка и литературы Университета Алламе Табатабаи (Иран). Пока слушателями стали более 20 человек. Сидим дома - не следует понимать буквально как ничего не делать, образовательный процесс не останавливается, наоборот, создаются новые форматы, расширяются возможности для саморазвития. Сегодня житель отдаленного высокогорного селения может стать слушателем наших курсов", - сообщили в пресс-службе.

В ней также рассказали, что с 2016 года СОГУ активно развивает академические связи с Ираном, в частности с Университетом имени Алламе Табатабаи (г. Тегеран). Реализуется совместная магистерская программа "Иран в современном мире" (направление "Востоковедение"). Выпускники получат двойные дипломы. Впервые в 2020 году выделили 10 бюджетных мест.

"Северная Осетия, в силу своего географического положения, исторического и культурного наследия, имеет все необходимые ресурсы, чтобы выступать северо-кавказским научно-образовательным и культурным центром", - рассказали в университете.

В СОГУ создан и работает Международный научный центр "Перспективы и проблемы устойчивого развития макрорегиона Большого Кавказа и Передней Азии".

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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