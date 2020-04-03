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Пандемия коронавируса нового типа
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В Подмосковье выздоровели еще 13 пациентов с коронавирусом

Общее число вылечившихся от коронавируса в регионе составляет 30 человек
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Общее число излечившихся от коронавирусной инфекции выросло в Подмосковье до 30 человек, за последние сутки выздоровели еще 13. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу.

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"Еще 13 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений. Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 30 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на данный момент в Московской области зафиксировано 211 случаев заражения.

Всего в РФ сейчас 4 149 случаев инфицирования коронавирусом, 281 человек выздоровел. По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (18:58 время мск) — добавлена информация по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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