Депутат Госдумы объяснил разницу между самоизоляцией, карантином и режимом ЧС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режимы самоизоляции, карантина и чрезвычайной ситуации (ЧС) направлены на предотвращение негативных последствий, вызванных природными или техногенными факторами, но имеют разное юридическое наполнение, а их нарушение влечет различные наказания. Об этом в пятницу рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").

"Самоизоляция - это мера, которую вводят органы власти субъекта РФ в рамках режима повышенной готовности или ЧС. Органы власти субъекта в рамках этих режимов вправе ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, приостанавливать деятельность организаций, находящихся в зоне ЧС, осуществлять меры, обусловленные развитием ЧС, направленные на предотвращение и ликвидацию ЧС, но не ограничивающие права и свободы человека", - приводит слова Выборного пресс-служба единороссов.

Нарушение этого режима, продолжил парламентарий, подпадает под новую статью КоАП "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения", предусматривающую штрафы для граждан в размере до 50 тыс. рублей.

Карантин, по словам депутата, является более жесткой ограничительной мерой. "Карантин применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию. Например, к вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или к людям с симптомами, либо если был контакт с лицом, у которого положительный тест на коронавирус", - уточнил Выборный.

За нарушение гражданами карантинного режима, отметил он, установлена ответственность вплоть до уголовной, которую Госдума существенно ужесточила на этой неделе.