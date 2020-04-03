Депутат Госдумы объяснил разницу между самоизоляцией, карантином и режимом ЧС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Режимы самоизоляции, карантина и чрезвычайной ситуации (ЧС) направлены на предотвращение негативных последствий, вызванных природными или техногенными факторами, но имеют разное юридическое наполнение, а их нарушение влечет различные наказания. Об этом в пятницу рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный ("Единая Россия").
"Самоизоляция - это мера, которую вводят органы власти субъекта РФ в рамках режима повышенной готовности или ЧС. Органы власти субъекта в рамках этих режимов вправе ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, приостанавливать деятельность организаций, находящихся в зоне ЧС, осуществлять меры, обусловленные развитием ЧС, направленные на предотвращение и ликвидацию ЧС, но не ограничивающие права и свободы человека", - приводит слова Выборного пресс-служба единороссов.
Нарушение этого режима, продолжил парламентарий, подпадает под новую статью КоАП "Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения", предусматривающую штрафы для граждан в размере до 50 тыс. рублей.
Карантин, по словам депутата, является более жесткой ограничительной мерой. "Карантин применяется к инфицированным людям или к тем, у кого есть подозрение на инфекцию. Например, к вернувшимся из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, или к людям с симптомами, либо если был контакт с лицом, у которого положительный тест на коронавирус", - уточнил Выборный.
За нарушение гражданами карантинного режима, отметил он, установлена ответственность вплоть до уголовной, которую Госдума существенно ужесточила на этой неделе.
"Госдумой 31 марта 2020 года принят закон, который в данном случае увеличивает [административный] штраф для граждан до 300 тыс. рублей, для юрлиц - до 1 млн рублей. Нарушение карантина, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, будет наказываться [уголовным] штрафом в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. При смерти в результате этих нарушений двух и более лиц грозит до семи лет лишения свободы", - напомнил парламентарий.
Выборный также пояснил, что под ЧС понимается "обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия", которые могут повлечь или повлекли за собой тяжкие последствия. Для их предотвращения, отметил он, может быть введен режим повышенной готовности либо режим ЧС.
"ЧС межрегионального характера является ситуация, зона которой затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество погибших и/или получивших ущерб здоровью - от 50 до 500 человек. ЧС федерального характера она станет, если количество смертей превысит 500 человек", - заключил депутат.