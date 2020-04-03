Якутия получила партию гуманитарной помощи из Китая

ЯКУТСК, 3 апреля. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи из китайской провинции Хэйлунцзян, с которой Якутия сотрудничает с 2004 года, прибыла в Якутию. Об этом сообщается в официальном аккаунте главы Якутии Айсена Николаева в Twitter.

"Сегодня нам доставили первую партию гуманитарной помощи из дружественной китайской провинции Хэйлунцзян. Китайские коллеги отправили маски, респираторы и средства индивидуальной защиты в благодарность за помощь Якутии в первые дни эпидемии коронавируса. Спасибо нашим друзьям!" - говорится в сообщении.

На Харбинском железнодорожном вокзале 25 марта состоялась церемония отправки от имени правительства провинции Хэйлунцзян в адрес Якутии партии медицинских средств защиты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Как ранее сообщили в пресс-службе министерства по внешним связям и делам народов Якутии, в партию положили 10 тыс. одноразовых медицинских масок, также 10 тыс. масок N95 (респираторов).

Как сообщили журналистам в оперштабе республики, Якутия стала одним из первых регионов в стране, который получил гуманитарную помощь из регионов КНР. Маски, респираторы и средства индивидуальной защиты направят в министерство здравоохранения республики.

Якутия в начале года для борьбы с коронавирусом направила в провинцию Хэйлунцзян более 40 тыс. медицинских масок в качестве гуманитарной помощи. Республика Саха (Якутия) и провинция Хэйлунцзян сотрудничают с 2004 года, когда было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

В Якутии, по данным оперативного штаба, подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четверо. Решением главы региона с 30 марта по 30 апреля включительно введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах республики. В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). Умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.