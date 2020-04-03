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Пандемия коронавируса нового типа

В Риме впервые зафиксировали спад числа заразившихся коронавирусом

С начала распространения инфекции в столице первый раз зарегистрировано на 10 случаев заражения меньше, чем накануне
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© EPA-EFE/RICCARDO ANTIMIANI

РИМ, 3 апреля. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом в Риме и пригородах впервые с начала пандемии снизилось. Как сообщает в пятницу газета Il Messaggero со ссылкой на власти столичной области Лацио, впервые с начала распространения инфекции в столице зарегистрировано на 10 случаев заражения меньше, чем накануне.

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По данным советника по здравоохранению области Лацио Алессио Д'Амато, за последние 24 часа в столице Италии было выявлено 45 новых случаев заражения по сравнению с 55 зафиксированных накануне. В Риме и ближайших пригородах зарегистрированы 114 новых заражений по сравнению с 124 за предыдущий день. При этом растет число вылечившихся.

"Снижение темпов распространения заражения есть во всей столичной области Лацио, где прирост заразившихся впервые ниже 5%", - приводит газета слова советника. В целом общее число инфицированных в столичной области не превышает 3 тыс. человек. К настоящему времени сообщалось о 185 умерших.

О сохранении тенденции стабильного числа новых заражений сообщил в пятницу также губернатор наиболее пострадавшей области Ломбардии Аттилио Фонтана. По его словам, в ближайшие дни ожидается снижение числа новых заражений при растущем числе излечившихся от инфекции.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии составило 115 242 человек, из которых почти 14 тыс. скончались, более 18 тыс. излечились.

С 10 марта в Италии действуют карантин и ограничения передвижения. Многие компании перевели свой персонал на режим удаленной работы. Закрыты школы, магазины (за исключением продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные залы, развлекательные заведения и учреждения культуры. Кроме того, закрыты все предприятия, занимающиеся производством предметов не первой необходимости. При этом людям запрещено удаляться пешком от дома на расстояние более 200 м, в том числе для прогулки с собаками. С детьми гулять разрешено, но не рекомендуется. Занятия спортом и пробежки запрещены. Для любого выезда нужно заполнять специальную форму с объяснением весомых причин выхода из самоизоляции. За нарушение карантина или предоставление ложной информации предусмотрены штрафы от €400 до €3 тыс.

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ИталияПандемия коронавируса нового типа
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