В ЮФО поручили обеспечить бесперебойную работу транспорта в период карантина

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа при полномочном представителе президента в Южном федеральном округе (ЮФО) поручила регионам обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в период самоизоляции и карантина по коронавирусу нового типа. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе полпредства.

"Члены рабочей группы обратили внимание оперативных штабов субъектов Южного федерального округа на необходимость обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, необходимо сделать так, чтобы людям не пришлось долго ожидать транспорт и ездить в переполненных маршрутках. "Следует исключить на автобусных, трамвайных и других остановках длительное ожидание гражданами общественного транспорта, а также перевозку граждан в переполненных маршрутных транспортных средствах", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что бесперебойная подача общественного транспорта принципиально важна для людей, работающих в структурах жизнеобеспечения. "Магазины товаров первой необходимости; аптеки; системы ЖКХ; <...> Гражданам, работающим в этих организациях и на предприятиях, необходимо вовремя приступать к работе и беспрепятственно возвращаться домой", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится. При этом власти регионов получили дополнительные полномочия для введения ограничений, если потребуется. В частности, они могут устанавливать на своей территории особый порядок передвижения людей и транспорта, за исключением межрегиональных перевозок.