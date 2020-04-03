В ВОЗ считают, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Россия еще не прошла пик распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявила в пятницу представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в ходе видеосвязи с информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Пропускного режима в Москве пока не будет. Главное о коронавирусе за 3 апреля

"Мы не можем сказать, что эпидемия набирает очень быструю скорость, но ее темпы растут постоянно, она еще не пришла к своему пику", - сказала она. Тем не менее, по словам Вуйнович, сейчас есть "колоссальная возможность" вернуться к тому периоду, когда распространение вируса шло гораздо медленнее.

Она пояснила, что если взглянуть на динамику эпидемии, то будет заметно, что до 20-х чисел марта она была низкой. "Даже гораздо ниже, чем в других странах, - уточнила она. - Но не нужно говорить о каких-либо сценариях, потому что мы видим, что эпидемии развиваются в разных странах по-разному".

По ее словам, принятые Россией меры по борьбе с коронавирусом стали шагом на опережение.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923 случая). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.