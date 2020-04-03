Въезд в приморские города под Калининградом ограничат на выходные

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Въезд в приморские города на побережье Балтики в Калининградской области для иногородних граждан будет ограничен в предстоящие выходные в рамках режима общей самоизоляции, который в регионе продлен до 12 апреля. Об этом ТАСС сообщила в пятницу руководитель пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"С пятницы 3 апреля по понедельник 6 апреля на въездах во все приморские города Калининградской области - Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный, Пионерский и Балтийск будут дежурить сотрудники полиции. В связи с хорошей погодой полицейские ожидают, что некоторые жители области решат нарушить режим самоизоляции и попробуют проехать на морское побережье. Однако попасть в вышеуказанные города смогут исключительно те граждане, у которых есть местная прописка, либо документы о праве собственности в конкретном городе", - сообщила Поставничая.

Решение о введении ограничения принято областным правительством. Нарушителям в соответствие с ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения", грозит штраф в размере от 15 тыс. до 45 тыс. рублей, уточнила она. Полиция призвала жителей региона оставаться дома.

Режим общей самоизоляции в области был введен по решению регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией с 31 марта по 5 апреля. В пятницу срок его действия продлен до 12 апреля. Запрещены все массовые мероприятия, предприятиям общепита, разрешена работа только навынос. Жителям разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 3 апреля в области подтверждены 19 случаев заражения COVID-19, пять человек вылечились и выписаны из больницы.