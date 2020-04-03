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Пандемия коронавируса нового типа

На Кубани, где возникли очереди на спецпропуска, пересмотрят принцип их выдачи

В настоящее время в регионе выдали уже более 96 тыс. пропусков для автомобилей

КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/ Власти на Кубани намерены организовать выдачу пропусков представителям организаций, а не работникам, чтобы не создавать очереди в период карантина. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в пятницу.

В четверг на Кубани началась выдача пропусков в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса. В местных сообществах в социальных сетях появились видеозаписи, где местные жители демонстрируют очереди, формирующиеся для получения пропусков.

"В крае со вчерашнего дня началась выдача пропусков для передвижения людей и регулирования транспортного потока. Губернатор отметил, что выдавать пропуска для работников нужно не лично в руки, а организованно по предприятиям, чтобы не создавать лишних контактов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на данный момент в регионе выдано уже более 96 тыс. пропусков для автомобилей. " Муниципалитеты не должны создавать очереди. Надо организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании. Пропуска должны получить только предприятия жизнеобеспечения и безостановочного цикла", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

В администрации Краснодара ТАСС уточнили, что в городе изначально пытались минимизировать личные контакты граждан в ожидании пропусков и сделать процедуру выдачи дистанционной. " Все пропуска оформляются дистанционно, есть ограниченный перечень организаций, которые могут продолжать работу в период карантина, и мы просим заранее знакомиться с ним, подавать заявку на получение пропуска, только если предприятие есть в списке, потому что в противном случае будет отказ. Оформленные пропуска мы направляем на электронные ящики, указанные заявителями как контактные, людям достаточно распечатать их на цветном принтере и использовать, не нужно за ними приходить лично", - пояснили в администрации города.

В Краснодарском крае с 31 марта начал действовать карантин, который подразумевает под собой полный запрет на передвижение по городу, за исключением выхода в магазин или аптеку. Отменено движение межмуниципального общественного транспорта, а для передвижения на личном необходимо получать специальные пропуска.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский крайПандемия коронавируса нового типа
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