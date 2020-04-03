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Мероприятия акции "Сад памяти" перенесут в ряде регионов с режимом самоизоляции

Тем, кто проживает в частном доме или находится на даче, организаторы акции предлагают посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Массовые посадки деревьев в рамках акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы, отложат на более поздний срок в регионах с режимом самоизоляции на фоне ситуации с коронавирусом. Жители таких регионов смогут участвовать в акции, размещая тематические посты в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома, а также высаживая деревья на личных участках, сообщили в пятницу ТАСС в оргкомитете акции.

"В регионах, прибегнувших к такой мере, как самоизоляция, массовые мероприятия по посадке будут перенесены на более поздний срок. Вместе с тем у каждого, кто находится в самоизоляции, все же будет возможность приобщиться к народной акции. В частности, тем, кто проживает в частном доме или в данное время находится на даче, организаторы акции предлагают посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома", - сообщили в оргкомитете.

Решения о проведении или переносе мероприятий организаторы принимают отдельно в каждом регионе совместно с руководителями субъектов РФ. В оргкомитете подчеркнули, что массовые посадки отложат в крупных населенных пунктах, в лесничествах акции пройдут в обычном режиме с применением мер безопасности в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" с учетом климатических условий и развития эпидемиологической ситуации. Посаженное на личном участке дерево участники акции смогут отметить на интерактивной карте на сайте акции садпамяти2020.рф.

Высадка деревьев в регионах со стабильной эпидемиологической обстановкой продолжается, но при строгом соблюдении всех ранее утвержденных мер безопасности. Деревья высаживают на расстоянии не менее 1,5-2 м друг от друга в группах из не более трех человек, участники акции используют маски и одноразовые перчатки. Организаторы призывают несовершеннолетних и пожилых людей, в том числе ветеранов, воздержаться от участия в акции.

Международная акция "Сад Памяти" официально стартовала 18 марта в Анапе, Новороссийске, Грозном, Севастополе и других городах России. Всего за время проведения акции планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология" - сохранение зеленого фонда страны.

Теги
Россия75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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