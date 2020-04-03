В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Очередное продление сроков ее запуска связано с тем, чтобы жители региона не успели получить необходимые документы, заявил в пятницу на брифинге вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Председателем правительства Саратовской области 31 марта был подписан документ о введении пропускной системы на территории региона. Пропуск для передвижения по территории Саратовской области будут выдавать работодатели организаций, чья деятельность не приостановлена в условиях действующих ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Стрелюхин изначально сообщил, что пропускная система начнет работать 2 апреля, затем заявил о продлении срока ее введения до 4 апреля.

"[Пропускная система] вводится в действие с 10 апреля <…> Людям, которые не успели еще получить пропуски, мы даем возможность этот вопрос проработать", - сказал Стрелюхин.

Он уточнил, что ввод пропускной системы на территории региона связан с текущей ситуацией для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах.

В Саратовской области лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка выписана из больницы после выздоровления. В пятницу один из пациентов с подтвержденным коронавирусом умер в медучреждении от сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний. С 17 марта на территории региона введен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия. С 30 марта правительство области обязало всех граждан не покидать места проживания без особой необходимости.