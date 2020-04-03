{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Саратовской области перенесли срок введения пропускной системы

Она начнет работу с 10 апреля

САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Пропускная система для работающих граждан в Саратовской области начнет работать с 10 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Очередное продление сроков ее запуска связано с тем, чтобы жители региона не успели получить необходимые документы, заявил в пятницу на брифинге вице-губернатор - председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Председателем правительства Саратовской области 31 марта был подписан документ о введении пропускной системы на территории региона. Пропуск для передвижения по территории Саратовской области будут выдавать работодатели организаций, чья деятельность не приостановлена в условиях действующих ограничений, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции. Стрелюхин изначально сообщил, что пропускная система начнет работать 2 апреля, затем заявил о продлении срока ее введения до 4 апреля.

"[Пропускная система] вводится в действие с 10 апреля <…> Людям, которые не успели еще получить пропуски, мы даем возможность этот вопрос проработать", - сказал Стрелюхин.

Он уточнил, что ввод пропускной системы на территории региона связан с текущей ситуацией для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Эта мера призвана минимизировать число людей, находящихся на улицах, в общественных местах.

В Саратовской области лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусом, одна пациентка выписана из больницы после выздоровления. В пятницу один из пациентов с подтвержденным коронавирусом умер в медучреждении от сопутствующих тяжелых и длительных заболеваний. С 17 марта на территории региона введен режим повышенной готовности, ограничены массовые мероприятия. С 30 марта правительство области обязало всех граждан не покидать места проживания без особой необходимости.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РПЦ объяснила, почему вправе оплачивать газ для котельных по цене населения
Руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения уточнила, что газ используется для религиозной деятельности, предполагающей удовлетворение духовных потребностей населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС