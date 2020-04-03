В Москве за 2 апреля взяли 14 тыс. анализов на коронавирус

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за 2 апреля в городе было взято 14 тыс. проб на коронавирус.
"По сегодняшней сводке, на вчерашний день только за день мы собрали проб 14 тыс.: 10 [тыс.] это городские учреждения, 2 тыс. проб были отвезены в федеральные учреждения и 2 тыс. проб были отвезены в частные учреждения. Постараемся в пределах максимума развивать эти мощности", - сказала она в интервью передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".
Тестирование в больнице в Коммунарке
Семь иностранных тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции испытывали в московской больнице в Коммунарке.
"Мы тестировали семь систем, шесть из них - китайские, и одна - голландская", - сказала Ракова.
Ракова отметила, что китайские тест-системы не продемонстрировали эффективности. "А вот тест-система голландская, которая в России не зарегистрирована,... показала очень хорошие результаты", - добавила она, отметив, что эта система скоро будет зарегистрирована Минздравом РФ.
Лечение на дому
Только 2% зараженных новой коронавирусной инфекцией пациентов, проходящих лечение на дому, нуждаются затем в госпитализации, отметила заммэра.
"На сегодняшний день только 2% из 836 человек, в последующем, были госпитализированы. По большому счету, мы не видим какое-то ухудшение, если человек остается дома", - сказала Ракова.
По ее словам, у многих граждан болезнь протекает в легкой форме и без всякий симптомов, при этом "нет смысла находиться в больнице", так как для пациента это подразумевает множество ограничений и "он занимает койку, которая нужна кому-то другому".
"Практически уже две недели работает режим, при котором мы не всех людей с подтвержденным диагнозом коронавируса госпитализируем <...> Здесь два вопроса: медицинский - как постоянно обеспечить наблюдение за этими людьми, социальный вопрос - мы как государство обязаны сделать все, чтобы исключить возможность другим заразиться от этого заболевшего", - сказала Ракова.
Последствия для экономики
Действующий в Москве режим самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции позволяет максимально обеспечить социальную дистанцию и минимизировать экономические последствия, считает Ракова.
"Этот режим позволяет, с одной стороны, максимально обеспечить социальную дистанцию, с другой стороны, насколько это возможно, минимизировать экономические последствия, которых явно будет очень сложно избежать", - сказала она.
Между тем, заммэра пояснила, что работодателям столицы нужно четко определить, что будут делать их сотрудники в течение апреля, который объявлен нерабочим: будут ли трудиться дистанционно, находиться дома с сохранением заработной платы или оставаться на работе в связи с производственной необходимостью.
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.
В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.