{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Москве за 2 апреля взяли 14 тыс. анализов на коронавирус

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что только 2% зараженных коронавирусом пациентов, которые проходят лечение на дому, нуждаются затем в госпитализации

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за 2 апреля в городе было взято 14 тыс. проб на коронавирус.

На эту тему
Власти Москвы продлили "коронавирусные ограничения". Главное

"По сегодняшней сводке, на вчерашний день только за день мы собрали проб 14 тыс.: 10 [тыс.] это городские учреждения, 2 тыс. проб были отвезены в федеральные учреждения и 2 тыс. проб были отвезены в частные учреждения. Постараемся в пределах максимума развивать эти мощности", - сказала она в интервью передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Тестирование в больнице в Коммунарке

Семь иностранных тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции испытывали в московской больнице в Коммунарке. 

"Мы тестировали семь систем, шесть из них - китайские, и одна - голландская", - сказала Ракова.

Ракова отметила, что китайские тест-системы не продемонстрировали эффективности. "А вот тест-система голландская, которая в России не зарегистрирована,... показала очень хорошие результаты", - добавила она, отметив, что эта система скоро будет зарегистрирована Минздравом РФ.

Лечение на дому

Только 2% зараженных новой коронавирусной инфекцией пациентов, проходящих лечение на дому, нуждаются затем в госпитализации, отметила заммэра.

На эту тему
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

"На сегодняшний день только 2% из 836 человек, в последующем, были госпитализированы. По большому счету, мы не видим какое-то ухудшение, если человек остается дома", - сказала Ракова.

По ее словам, у многих граждан болезнь протекает в легкой форме и без всякий симптомов, при этом "нет смысла находиться в больнице", так как для пациента это подразумевает множество ограничений и "он занимает койку, которая нужна кому-то другому".

"Практически уже две недели работает режим, при котором мы не всех людей с подтвержденным диагнозом коронавируса госпитализируем <...> Здесь два вопроса: медицинский - как постоянно обеспечить наблюдение за этими людьми, социальный вопрос - мы как государство обязаны сделать все, чтобы исключить возможность другим заразиться от этого заболевшего", - сказала Ракова.

Последствия для экономики

Действующий в Москве режим самоизоляции для профилактики распространения коронавирусной инфекции позволяет максимально обеспечить социальную дистанцию и минимизировать экономические последствия, считает Ракова.

"Этот режим позволяет, с одной стороны, максимально обеспечить социальную дистанцию, с другой стороны, насколько это возможно, минимизировать экономические последствия, которых явно будет очень сложно избежать", - сказала она.

Между тем, заммэра пояснила, что работодателям столицы нужно четко определить, что будут делать их сотрудники в течение апреля, который объявлен нерабочим: будут ли трудиться дистанционно, находиться дома с сохранением заработной платы или оставаться на работе в связи с производственной необходимостью.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта сообщил о расширении режима самоизоляции из-за коронавируса на всех жителей столицы. Покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине, выгула животных на расстоянии не больше 100 м от дома, выноса мусора.

В России на 3 апреля зафиксировано 4 149 случаев заражения коронавирусом, 281 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (2 923). По данным федерального оперативного штаба на 10:30 мск, умерли 34 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
РПЦ объяснила, почему вправе оплачивать газ для котельных по цене населения
Руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения уточнила, что газ используется для религиозной деятельности, предполагающей удовлетворение духовных потребностей населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС