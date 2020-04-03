В Москве за 2 апреля взяли 14 тыс. анализов на коронавирус

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за 2 апреля в городе было взято 14 тыс. проб на коронавирус.

"По сегодняшней сводке, на вчерашний день только за день мы собрали проб 14 тыс.: 10 [тыс.] это городские учреждения, 2 тыс. проб были отвезены в федеральные учреждения и 2 тыс. проб были отвезены в частные учреждения. Постараемся в пределах максимума развивать эти мощности", - сказала она в интервью передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1".

Тестирование в больнице в Коммунарке

Семь иностранных тест-систем для выявления новой коронавирусной инфекции испытывали в московской больнице в Коммунарке.

"Мы тестировали семь систем, шесть из них - китайские, и одна - голландская", - сказала Ракова.

Ракова отметила, что китайские тест-системы не продемонстрировали эффективности. "А вот тест-система голландская, которая в России не зарегистрирована,... показала очень хорошие результаты", - добавила она, отметив, что эта система скоро будет зарегистрирована Минздравом РФ.

Лечение на дому

Только 2% зараженных новой коронавирусной инфекцией пациентов, проходящих лечение на дому, нуждаются затем в госпитализации, отметила заммэра.