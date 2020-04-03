В Мурманске впервые принудительно госпитализировали нарушителей карантина

МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Октябрьский суд в Мурманске впервые принял решение принудительно госпитализировать троих граждан, нарушивших требование об изоляции, сообщил в пятницу оперативный штаб Мурманской области по ситуации с коронавирусом.

"Двое, семейная пара, были в круге контактов с предположительно зараженным человеком. Им было выдано предписание, по которому они должны были быть госпитализированы, однако супруги грубейшим образом проигнорировали ограничения и отказались ехать в больницу. Третий нарушитель - женщина, вернувшаяся из туристической поездки на Кубу. Она не ушла на 14-дневный карантин, кроме того, продолжила ходить на работу", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что заседания по искам в отношении нарушителей в Октябрьском суде Мурманска состоялись в пятницу, суд принял решение принудительно изолировать этих граждан. О нарушениях стало известно благодаря мониторингу Роспотребнадзором соблюдения режима карантина этими гражданами, выяснилось, что все трое не соблюдают ограничения, создавая реальную угрозу распространения вируса.

В Мурманской области подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом, один пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице.