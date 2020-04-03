Минобрнауки не планирует повторного переноса сроков приемной кампании

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ не планирует повторно корректировать сроки приемной кампании в вузы в связи с продлением режима нерабочих дней, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в пятницу.

"На данный момент Минобрнауки России придерживается ранее озвученных сроков", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа, первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая - 24-го августа. В министерстве рассчитывают, что 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия.

"Что касается поступления в российские вузы иностранных студентов, в том числе граждан стран СНГ, в настоящее время прорабатываются возможные механизмы организации приемной кампании с учетом эпидемиологической ситуации, возможностей поездок преподавателей и абитуриентов, применения онлайн-технологий", - добавили в министерстве.

Ранее в связи с переносом ЕГЭ было принято решение о переносе сроков вступительной кампании в российских вузах.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".