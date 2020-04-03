{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минобрнауки не планирует повторного переноса сроков приемной кампании

Последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места в 2020 году будет 10 августа

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ не планирует повторно корректировать сроки приемной кампании в вузы в связи с продлением режима нерабочих дней, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства в пятницу.

"На данный момент Минобрнауки России придерживается ранее озвученных сроков", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что в этом году последним днем приема документов от абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа, первая волна зачислений состоится 19 августа, а вторая - 24-го августа. В министерстве рассчитывают, что 1 сентября все студенты, поступившие в вузы, начнут занятия.

"Что касается поступления в российские вузы иностранных студентов, в том числе граждан стран СНГ, в настоящее время прорабатываются возможные механизмы организации приемной кампании с учетом эпидемиологической ситуации, возможностей поездок преподавателей и абитуриентов, применения онлайн-технологий", - добавили в министерстве.

Ранее в связи с переносом ЕГЭ было принято решение о переносе сроков вступительной кампании в российских вузах.

Президент России Владимир Путин 2 апреля объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца. Этот срок может быть уменьшен, если ситуация с коронавирусом улучшится, сообщил глава государства во втором за последнее время обращении к россиянам. По словам президента, пик распространения вируса как в мире, так и в России еще не пройден, а ситуацию в Москве не удается переломить, несмотря на усилия властей. Путин назвал происходящее "наступающей эпидемией".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
РПЦ объяснила, почему вправе оплачивать газ для котельных по цене населения
Руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения уточнила, что газ используется для религиозной деятельности, предполагающей удовлетворение духовных потребностей населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС