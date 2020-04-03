В Турции людям младше 20 лет запретили выходить на улицу

АНКАРА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган обратился в пятницу к нации и объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса в республике.

"Начиная с полуночи, будет запрещен въезд и выезд автотранспорта в 30 городах и провинции Зонгулдак, где широко распространены легочные заболевания. Вводится комендантский час для лиц младше 20 лет. Жители обязаны носить защитные маски в местах скопления людей, в том числе в супермаркетах, на рынках и рабочих местах", - сказал турецкий лидер в эфире телеканала TRT.