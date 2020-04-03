Собянин рассказал о самочувствии главврача инфекционной больницы в Коммунарке

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, что главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко чувствует себя "вполне приемлемо".

"Чувствует себя [Проценко], я бы не сказал, что замечательно, но вполне приемлемо, и, я надеюсь, что скоро он встанет опять в первые ряды борьбы с коронавирусом", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос. Собянин подчеркнул, что настрой у врача "неплохой, боевой".

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко 31 марта подтвердил, что его анализ на коронавирус дал положительный результат. Он отметил, что чувствует себя неплохо, и изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Проценко добавил, что на его иммунитет, по его мнению, повлиял последний месяц работы.