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Пандемия коронавируса нового типа

Ростовский центр взаимопомощи начал оказывать поддержку нуждающимся в период пандемии

В центре создан кадровый резерв с численностью уже более 600 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля. /ТАСС/. Центр взаимопомощи Ростовской области, созданный по инициативе местных общественников, приступил к оказанию поддержки в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу ТАСС сообщил координатор центра Андрей Кудряков.

"Мы организовали в Ростове центр взаимопомощи, где уже сейчас трудятся сотни добровольцев. Кто-то помогает пожилым и людям с ограниченными возможностями, кто-то полиции, кто-то врачам", - сообщил Кудряков.

По словам собеседника агентства, центр создали крупнейшие общественные объединения, ветеранские, молодежные организации Ростова-на-Дону и Ростовской области. "Добровольцы из числа активистов движения "Юнармия", которые влились в наш центр, оказывают помощь пожилым гражданам, людям с ограниченными возможностями. Представителей казачьих организаций региона приступили к патрулированию улиц Ростова-на-Дону совместно с сотрудниками полиции", - сказал координатор центра.

Он отметил, что в день к работе центра присоединяются 70-100 человек. В центре создан кадровый резерв, численность которого уже составила более 600 человек. "Костяк центра составили люди, которые уже не раз проходили какие-то чрезвычайные ситуации, участвовали в борьбе со стихийными бедствиями. Это люди, которые способны действовать эффективно в подобных ситуациях", - отметил Кудряков.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
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