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Пандемия коронавируса нового типа

Глава ВОЗ высказался против быстрой отмены странами ограничений в связи с пандемией

Как считает Тедрос Аданом Гебрейесус, необходимо облегчить долговое бремя нуждающихся в помощи государств

ЖЕНЕВА, 3 апреля. /ТАСС/. Быстрое снятие ограничений, введенных государствами в связи со вспышкой заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом нового типа, может привести к усилению пандемии и обернуться серьезными экономическими потерями. Такую точку зрения озвучил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Если страны проявят спешку в быстром снятии ограничений, то коронавирус может усилиться и экономические последствия могут быть более серьезными и продолжительными", - сказал он. Гебрейесус сообщил, что, согласно поступившей в ВОЗ информации, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1 млн, а умерших - превзошло 50 тыс.

"Лучший способ для стран снять ограничения и облегчить их экономические последствия - это атаковать коронавирус, используя набор агрессивных и всеобъемлющих мер", - отметил он, подчеркнув, что следует "выявлять, тестировать, изолировать и работать по каждому случаю заболевания", а также отслеживать контакты больных людей со здоровыми.

Как считает Гебрейесус, необходимо облегчить долговое бремя нуждающихся в помощи государств, чтобы они могли в условиях пандемии направить ресурсы на защиту здоровья своего населения. "Мы призываем все страны устранить финансовые препятствия на пути к лечению, - сказал он. - Если люди будут затягивать с лечением из-за того, что не могут его себе позволить, то они нанесут вред не только себе, а сделают более сложным контроль над пандемией COVID-19". Глава ВОЗ призвал государства обеспечить финансирование основных мероприятий, необходимых для выявления и лечения коронавируса, а также для сбора данных и информирования населения. Кроме того, следует укрепить системы здравоохранения: медработники должны получать зарплату, а профильные учреждения - иметь средства для приобретения медицинских материалов. Гебрейесус призвал государства уделять больше внимания предотвращению домашнего насилия, так как после начала пандемии эта проблема в некоторых странах усугубилась.

Гендиректор ВОЗ также сообщил о приостановке вакцинации от полиомиелита в условиях пандемии COVID-19. Этот шаг, пояснил он, обусловлен стремлением "снизить риск роста передачи" коронавируса.

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Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия коронавируса нового типа
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