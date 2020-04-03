РПЦ объяснила, почему вправе оплачивать газ для котельных по цене населения

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) считает, что религиозные организации имеют право на тот же тариф при покупке газа для котельных, что и население. Об этом руководитель Правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) рассказала ТАСС в пятницу.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ о внесении изменений в Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ. В нем предлагается дополнить понятие "население" в Основных положениях религиозными организациями, приобретающими газ для котельных, в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах специально предназначенных для богослужения. Для религиозных организаций при этом будут закреплены тарифы на газ, соответствующие категории "население".

"Мы действительно инициировали установление для религиозных организаций льготного тарифа, поскольку газ используется для религиозной деятельности, предполагающей удовлетворение духовных потребностей населения. Религиозные организации существуют за счет добровольных пожертвований населения, они очень тесно связаны с потребностями граждан и удовлетворяют эти потребности. Поэтому, по нашему мнению, есть достаточные основания для того, чтобы установить для религиозных организаций такой льготный тариф", - сказала ТАСС игумения Ксения.

По ее словам, религиозные организации с точки зрения тарифов на электроэнергию уже давно приравнены к категории потребителей "население". "Это произошло довольно давно, в 2003 году. С тех пор все нормативные акты, которые регулируют тарифы на электроэнергию, сохраняют позицию о том, что религиозные организации оплачивают электроэнергию по тарифам, установленным для населения", - добавила она. Тем не менее, по словам игумении, тарифы на газ эту специфику не учитывают, "хотя целый ряд других организаций, даже, например, потребительские кооперативы или товарищества собственников жилья, приравнены к категории "население".

По мнению руководителя правового управления, сельским приходам особенно непросто оплачивать коммунальные расходы, включая плату за газ, в период пандемии коронавируса. "Но... тему установления льготных тарифов церковь подняла еще до того, как в страну проникла эпидемия. Соответственно, проект постановления подготовлен сейчас, а инициатива была выражена гораздо раньше, [зимой было обращение святейшего патриарха]", - добавила она.

Игумения Ксения отметила, что проект постановления в его нынешнем виде касается только тех религиозных организаций, которые имеют свои котельные. По ее мнению, она может быть скорректирована в будущем. "Это не все религиозные организации, которые потребляют газ", - сказала она ТАСС. Она добавила, что в правовом управлении не рассчитывали специально размер средств, которые будут сэкономлены приходами в том случае, если постановление будет принято.