Россия с 4 апреля остановит вывозные международные рейсы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Международные рейсы, которые вывозят граждан РФ в Россию, будут остановлены с 00:00 мск 4 апреля. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В целях максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Российской Федерации с 00:00 мск 4 апреля 2020 года будут временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на родину", - сообщили в штабе.

Правительство РФ также сформирует график вывоза россиян из-за границы на территорию России. Оставшимся за границей будет оказана социальная помощь.

"Будет организовано формирование графика вывоза [россиян] на территорию Российской Федерации в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки. Гражданам, предоставившим соответствующие сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей", - сообщили в штабе.

Сроки документов находящихся за границей россиян продлят при необходимости.

Также сообщается о выделении правительством Министерству иностранных дел РФ 500 млн рублей на организацию пребывания россиян за границей. "Эти средства пойдут на оплату обеспечения их временного пребывания на территории иностранных государств", - пояснили в штабе.