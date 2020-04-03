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Пандемия коронавируса нового типа

Мадрид не обращался к Москве за помощью из-за коронавируса

В посольстве РФ сообщили, что испанская сторона обратилась к российским властям с просьбой предоставить ей контакты отечественных производителей медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты

МАДРИД, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Испании не обращались к России за помощью на фоне распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Мадриде.

"Испанская сторона обратилась к российским властям с просьбой предоставить ей контакты российских производителей медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, - уточнили в диппредставительстве. - Отметим, что в посольство время от времени поступают также письма российских предприятий, готовых сотрудничать с испанцами в указанной сфере". "В то же время официально Испания за помощью к России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 не обращалась", - добавили в посольстве.

Первый случай заражения коронавирусом в королевстве был зафиксирован 31 января. Всего в стране было выявлено почти 118 тысяч заболевших, 10 935 человек умерли. 14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения инфекции. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Теги
ИспанияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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